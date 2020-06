Grenel: Povlačenje vojske SAD nije nikakvo iznenađenje

BERLIN - Povlačenje američkih vojnika iz Njemačke nije nikakvo iznenađenje, jer je činjenica da smo od septembra najavljivali da ćemo to učiniti iz više dijelova svijeta, istakao je bivši ambasador SAD u Njemačkoj Ričard Grenel.

Grenel je, u prvom intervjuu njemačkim medijima od povlačenja sa mjesta ambasadora u Berlinu, nemačkom "Bild-u", kazao da je imao, s tim u vezi, priliku da uoči zatvaranje očiju njemačkih medija pred čnjenicama.

"Mediji u Berlinu zaboravljaju da koriste Gugl, a Gugl je vaš prijatelj koji prikazuje sve činjenice. Činjenica je da je od septembra pročela debata o povlačenju trupa SAD iz raznih dijelova sveta. Tada su njemački mediji odlučili da pišu da se radi o fantaziranju, i tvrdili da je to PR-kampanja", kritikovao je on.

Ukazao je da je na NATO samitu u Londonu u decembru ponovo bilo govora o povlačenju trupa, tako da niko nije trebalo da bude iznenađen povlačenjem.

"Američki predsednik Donald Tramp je jasno govorio da želi da vrati trupe iz mnogih dijelova svijeta, a tako i Njemačke. Odluka o povlačenju je uslijedila nakon duge diskusije", poručio je Grenel.

Podsjetio je da su SAD zamolile Evropljane da povećaju svoje doprinose u NATO.

Grenel je izjavio da poreski obveznici SAD ne žele više toliko da plaćaju za bezbjednost drugih zemalja.

"I dalje će biti 25.000 vojnika u Njemačkoj, što nije mali broj", rekao je Grenel.

Kazao je da povlačenjem snaga iz Njemačke SAD ne šalju nikakvu drugu poruku osim one da poreski obveznici nisu voljni više da plaćaju s tim u vezi velike troškove.

Grenel se osvrnuo i na vrijeme provedeno u Njemačkoj, rekavši da je dobro kada saveznici mogu otvoreno i iskreno da razgovaraju.

Priznao je da je bio suočen i sa negativnim stavovima, ali prije svega u Berlinu, ali ne i u drugim dijelovima Njemačke.

Kada je riječ o korona virusu istakao je da Evropljani treba jasno da kažu odakle je potekao virus, a to je Kina.

"Sve je počelo u Vuhanu i to svi znamo. Naše službe su to potvrdile, ali nisu govorile da se radilo o namjernom puštanju virusa. Nedostatak transparentnosti Kine je problem i to je sada negativno uticalo na naše privrede", podvukao je on.

"Amerikanci i Evropljani moraju razumjeti da smo transparentna društva, drugačija od kineskog sistema. To je problem u vezi korona virusa. Postoji puno tajni u Kini zbog čega nisu mogli da priznaju odakle je potekao virus", rekao je on.

Grenel je kazao da nisu pozivani virolozi iz SAD ili Evrope da bi bili informisani o izbijanju virusa u Kini, i da bi da je do toga došlo bila brža i efikasnija reakcija.

Što se G7 Samita tiče, kaže da će on sigurno biti održan, a možda i u proširenom sastavu sa zemljama koje su se uspješno borile protiv korone.