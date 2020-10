Grenel: Tramp je rekao da će doći u Srbiju kada pobijedi na izborima

Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel boravi u posjeti lokalnoj srpskoj zajednici u Viskonsinu, gdje je potvrdio da će američki predsjednik Donald Tramp posjetiti Srbiju i objavio kada će se to dogoditi.

Njegova posjeta izazvala je veliku pažnju, a među brojnim komentarima na fotografije koje je Grenel postavio na Instagramu, bio je i onaj da je "više Srba došlo da podrži Trampa nego što se okupi na Bajdenovim mitinzima".

Grenel se obratio na skupu u američko-srpskoj sali, u organizaciji Republikanske stranke iz Milvokija i Inicijative "Srbi za Trampa 2020" uz kongresmena Brajana Stejla.

Grenel se privatno sastao i sa uvaženim predstavnicima srpsko-američke zajednice iz Čikaga i Milvokija, gdje je bilo riječi o skoro potpisanom sporazumu u Bijeloj kući, o implementaciji sporazuma i planovima za budućnost, kao i vitalnim pitanjima koja se tiču Srbije, srpskog naroda i srpskog rasijanja, saopšteno je iz Inicijative "Srbi za Trampa 2020", prenosi Tanjug.

"Veoma smo ponosni na ono što smo uradili na približavanju Beograda i Prištine u razgovorima o ekonomiji", rekao je specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel u obraćanju lokalnoj srpskoj zajednici.

Grenel je prenio i poruku predsjednika Donalda Trampa srpskoj zajednici u Viskonsinu da je sporazum iz Vašingtona bio težak i da su uzbuđeni zbog njegove primjene.

Podsjetio je na poziv koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio Trampu da posjeti Beograd.

"Predsjednik je rekao ići ću, pošto pobijedim na izborima, ići ću kao predsjednik SAD", prenio je Grenel, prenosi "Kosovo onlajn".

Govoreći o odnosima Beograda i Prištine on je rekao da su obje strane pozvane da se fokusiraju na ekonomiju.

"Rekao sam objema stranama da imamo puno političkih tema za razgovor i možemo da nastavimo da se svađamo oko simbolike i politike još 20 godina, ali hajde da uradimo nešto što Tramp radi najbolje, a to je rast ekonomije. Dajmo nadu mladim ljudima u regionu da mogu da ostanu tu, a ne da idu u Mađarsku ili Njemačku. Dovedimo neke američke, evropske kompanije na Balkan", kazao je Grenel.

On je rekao da je ponosan i na to što se u Vašingtonskim sporazumom srpska vlada složila oko diversifikacije u energetici, navodeći da je to "pobjeda za SAD, jer je do sada 100 odsto energenata u Srbiju dolazilo iz Rusije".

"Ponosni smo na naš rad za Kosovo i Srbiju i region i ne mogu biti ponosniji što sam došao u srpsku salu u Viskonsinu", poručio je Grenel i pozvao Srbe da izađu na izbore i glasaju za Trampa.

"Pozivam vas da uradite nešto za predsjednika, jer je on radio za vas", rekao je Grenel okupljenim Srbima i zaključio da je "Amerika sjajna zemlja koja rješava sve probleme", prenosi "Sputnjik".