Greta Tunberg odvedena od strane policije (FOTO)

LUECERAT - ​Policija u zapadnoj Njemačkoj odvela je švedsku klimatsku aktivistkinju Gretu Tunberg i druge protestante dalje od ivice otvorenog rudnika uglja gdje su demonstrirali protiv tekućeg uništavanja sela kako bi napravili mjesta za širenje rudnika, izvijestila je njemačka novinska agencija "DPA".

Tunbergova bila je među stotinama ljudi koji su nastavili proteste protiv rudarstva na više lokacija u zapadnoj njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija dan nakon što su posljednja dvojica klimatskih aktivista skrivenih u tunelu ispod sela Luecerat napustila to mjesto.

Drugdje u zapadnoj Njemačkoj, desetine klimatskih aktivista zalijepili su se za glavnu ulicu u gradu Kelnu na zapadu Njemačke i za zgradu državne vlade u Dizeldorfu.

U blizini Romerskirhena, grupa od oko 120 aktivista takođe je zauzela željezničku prugu na ugalj do elektrane Neurat, prema policiji i energetskoj kompaniji RWE.

