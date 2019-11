Greta Tunberg traži pomoć

LOS ANĐELES - Greta Tunberg, mlada švedska aktivistikinja za borbu protiv klimatskih promjena, koja je iz Evrope brodom stigla u SAD, sada traži brod od SAD do Španije.

U Španiji će biti održan naredni međunarodni sastanak o klimi.

Mlada aktivistkinja odbija da putuje avionom, jer je to prevozno sredstvo koje veoma zagađuje okolinu.

"Treba da pronađem prevozno sredstvo preko Atlantika u novembru... Ako neko može da mi pomogne, bila bih izuzetno zahvalna", navela je Greta Turnberg (16) na Tviteru.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help. It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:) Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful. -> https://t.co/vFQQcLTh2U