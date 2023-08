Grinpis zabarikadirao kuću premijera Britanije (FOTO / VIDEO)

LONDON - Grinpisovi klimatski aktivisti popeli su se na porodičnu kuću Rišija Sunaka i ogrnuli je crnom tkaninom - u sklopu protesta protiv planova za izdavanje novih dozvola za naftu i gas u Sjevernom moru.

"Penjači su na krovu vile Rišija Sunaka i prekrivaju je sa 200 metara masno-crnom tkaninom kako bi skrenuli pažnju na opasne posljedice novog ludila bušenja", tvitovao je "Greenpeace U.K." u četvrtak, dok su podijelili sliku.

Iz Dauning ulice broj 10 potvrđeno je novinskoj agenciji "PA" da je britanska policija "prisutna" u Sunakovoj kući u Kirbi Sigstonu, Jorkšir.

BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy. #StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU

Potparol premijera je rekao: "Ne izvinjavamo se što smo zauzeli pravi pristup kako bismo osigurali našu energetsku sigurnost, koristeći resurse koje imamo ovdje kod kuće, tako da se nikada ne oslanjamo na agresore poput Vladimira Putina za našu energiju."

Britanski premijer trenutno je na odmoru u Kaliforniji. Suočio se s kritikama klimatskih grupa i aktivista zbog najave da će stotine novih dozvola za iskopavanje nafte i gasa biti dodijeljene za bušenje u Sjevernom moru, prenosi "Politico".

Protestanti su se popeli na Sunakovu kuću koristeći merdevine i užad za penjanje, a tkanina je na slici prekrivala cijelu stranu imanja.

Dva druga aktivista razvila su transparent na kojem je pisalo "Riši Sunak - profit od nafte ili naša budućnost?" ispred Sunakove vile.

New oil would be catastrophic for the climate and won't lower energy bills or increase our energy security. So we're on @RishiSunak's roof to ask him a simple question: Who's side are you on - Big Oil profits or our future on a habitable planet?#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/vmBIHcurbh