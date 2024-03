Grom udario u avion pun putnika (VIDEO)

VANKUVER - Pilot Itan Vest koji se nalazio u blizini aerodroma u Vankuveru uspio je da snimi kamerom svog telefona rijedak i opasan incident kada je grom udario u avion.

Naime, on je posmatrao poletanje Boinga 777-300ER kada je munja odjednom udarila u letjelicu, koja je bila puna putnika.

Avio-kompanija "Air Canada", koja je vlasnik aviona, potvrdila je da je došlo do udara groma. Avion je pregledan po dolasku u London nakon čega je nastavio sa uobičajenim redom letenja, prenosi Euronews.

Američka nacionalna meteorološka služba kaže da se ovakvi indicenti dešavaju jednom ili dva puta godišnje, ali je izuzetno rijetko da neko uspije da ih ovjekovječi.

Lightning struck an Air Canada plane after it departed from Vancouver to London with 550 passengers on board during last weekend.pic.twitter.com/lOVh27yaCb