Grupa naoružanih muškaraca odbila da posluša policiju, pobjegli u šumu

VAŠINGTON - Grupa do zuba naoružanih ljudi odbila je da posluša policajce koji su ih danas zaustavili u američkoj državi Masačusets i pobjegli su u šumu, saopštila je policija.

Osam muškaraca, naoružanih pušakama i pištoljima, izašla je iz vozila kada ih je patrola zaustavila.

Oni su rekli da pripadaju grupi koja "ne priznaje američke zakone" i zatim otišli u šumu.

Dvojica osumnjičenih su uhapšena nešto kasnije dok se za ostalima traga.

Policija je navela da su ti ljudi "odbili da se povinuju naredbi da se predstave i odlože oružje".

Put na kom je došlo do incidenta je zatvoren, a stanovnici okolnih mjesta su dobili preporuku da se zaključaju i ne izlaze iz kuća.

