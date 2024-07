Grupa turista iz Crne Gore "zarobljena" na aerodormu

PODGORICA - Grupa turista iiz Crne Gore nije se vratila sa Sicilije kako je bilo planirano, jer su letovi u četvrtak obustavljeni zbog aktiviranja jednog od najvećih kratera vulkana Etna.

Državljanka Crne Gore, koja je bila na kraćem odmoru na Siciliji, javila se podgoričkom portalu CdM i prenijela da su spavali na aerodromu i da čekaju informaciju kada će letovi ponovo biti mogući, prenosi Tanjug.

Za novi let, kazala je, moraće da kupe i nove karte.

Prema njenim riječima, Rajner nema letove do nedjelje, a Viz Er ima sutra let za Tiranu.

Italijanska civilna zaštita objavila je crveni nivo upozorenja i prealarmnu operativnu fazu za vulkan zbog erupcije Etne, piše Palermo Republika, prenosi podgorički portal.

