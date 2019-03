Guaido sletio u Venecuelu, građani se okupljaju

KARAKAS - Venecuelanski opozicioni lider Huan Guaido vratio se danas u zemlju poslije turneje po Latinskoj Americi, uprkos zabrani da putuje u inostranstvo, a na svom Twitteru je naveo da je bez problema prošao imigracione provjere.

Guaido je sletio na glavni aerodrom u zemlji, na oko 40 kilometara od Karakasa, prenijela je agencija AP.

Nekoliko evropskih ambasadora, koji ga podržavaju u kampanji promjene vlasti u Venecueli, bilo je na aerodromu kada je doputovao sa turneje po Latinskoj Americi.

Guaido je pozvao na opšte demonstracije u zemlji, na dan njegovog povratka.

Nekoliko stotina njegovih pristalica okupilo se uoči njegovog povratka u centru Karakasa, noseći zastave zemlje.

Ukoliko se prvi put pojavi u javnosti na protestu u kome će učestvovati na desetine hiljada njegovih pristalica, bilo bi gotovo nemoguće da ga uhapse, navodi agencija.

Guaido je naveo da će njegov povratak predstavljati "istorijski izazov".

"Ako se režim usudi, naravno, da nas kidnapuje, to će im biti poslednja greška koju su napravili", poručio je Gvaido, ne navodeći lokaciju sa koje se obratio.

Guaido je ranije napisao i da bi građani Venecuele trebalo da prate njegova zvanična obavještenja u kojima će objavljivati detalje o sastancima sa pristalicama i najavljenim protestima.

On je u subotu boravio u Ekvadoru, u sklopu ture po Južnoj Americi, kojom se nastoji da se poveća pritisak na predsjednika Venecuele Nikolasa Madura da podnese ostavku.

Guaido tvrdi da Maduro mora da podnese ostavku kako bi se Venecuela oporavila od političke i humanitarne krize u kojoj se nalazi, dok je, sa druge strane, Maduro rekao da je Guaido dio zavjere, protiv njegove vlade.

Opposition supporters in Venezuela are set to take to the streets Monday after leader Juan #Guaido called for mass protests against President Maduro -- as the self-declared interim president prepared to return after a week touring Latin American allies https://t.co/skVAWwMjag pic.twitter.com/FKvnQNlzuj