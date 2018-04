Gulen o hapšenju Turaka na Kosovu: To je banditski potez

PRIŠTINA - Lider organizacije FETO, Fetulah Gulen, danas je po prvi put komentarisao hapšenje i deportaciju šest svojih ljudi, rekavši da je to banditski potez, prenosi prištinski portal Koha ditore.

Gulen je u intervjuu za list Akšam, rekao da su gulenisti uhvaćeni na banditski način.

"Banditi kidnapuju ljude na Kosovu. A kad kažem banditi, to nekome može izgledati jednostavno. Ovo je čist banditizam. Kao što je kidnapovanje u Pakistanu čist banditizam, i u Mijanmaru. Negdje ubijaju, negdje ostavljaju po planinama. Sve su to radili, a to nisu činili ni izdajnici koji su u prošlosti napadali Istanbul", rekao je Gulen.

Muslimanski imam koji živi u SAD je ključna ličnost optužena za organizovanje pokušaja puča u Turskoj u julu 2016., ali SAD odbijaju da ga izruče jer im dokazi koje su dobili od Turske nisu uvjerljivi.