Gust dim se diže iza zgrade Kapitola: "Ovo je bezbjednosna prijetnja"

VAŠINGTON - Iza zgrade američkog Kapitola u Vašingtonu diže se gust oblak dima, a zgrada u kojoj su smješteni Kongres i Senat je odmah zatvorena.

NBC News javlja da je ljudima koji se nalaze u blizini poslata poruka da se "drže podalje od vanjskih prozora" odnosno da "potraže zaklon" ako se nalaze izvane zgrade Kapitola.

Independent navodi da su ljudi koji su učestvovali u pripremama za inauguraciju Džoa Bajdena evakuisani, a informacija o "sigurnosnoj prijetnji" objavljena je putem interkoma.

Russia Today javlja kako je očevidac rekao Reutersu da je detekovana "spoljnja bezbjednosna prijetnja", prenosi "Index".

Društvenim mrežama šire se snimke na kojima se vidi gust oblak dima iza zgrade Kapitola.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY