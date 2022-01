Gutereš pozvao da se pomogne zemljama u razvoju

DAVOS - Generalni sekretar UN Antonio Gutereš apelovao je danas na poslovne lidere da podrže zemlje u razvoju "u trenutku kada im je to potrebno" kroz pristup vakcinama protiv kovida 19, borbu protiv klimatske krize i reformu globalnog finansijskog sistema.

Gutereš je u virtuelnom obraćanju učesnicima Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu rekao da je pomoć potrebna u sve tri ove oblasti i da su neophodne ideje, sredstva i glas globalne poslovne zajednice.

On je naveo da postoji "globalna nesposobnost da se pruži podrška zemljama u razvoju u trenutku kada im je to potrebno" i upozorio da će se, bez momentalne akcije, nejednakost i siromaštvo produbiti, što će podstaći dodatne socijalne nemire i nasilje.

"Ne možemo sebi dozvoliti ovu vrstu nestabilnosti", istakao je Gutereš, kojem je 1. januara otpočeo drugi petogodišnji mandat na poziciji generalnog sekretara UN.

Gutereš je ukazao da je svijetu "potreban globalni finansijski sistem koji je svrsishodan" i da "to znači urgentno restrukturisanje dugova i reforme dugoročne dužničke arhitekture".

On je napomenuo da svijet nije ni blizu ostvarenja cilja Svjetske zdravstvene organizacije da se do kraja 2021. protiv kovida 19 vakciniše 40 odsto svjetske populacije, a do sredine ove godine 70 odsto.

"Stope vakcinacije u zemljama sa visokim prihodima su, sramotno, sedam puta više nego u afričkim državama. Potrebna nam je vakcinalna jednakost, sada", poručio je Gutereš.