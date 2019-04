Gutereš zabrinut: Nadam se da je moguće izbjeći krvavi sukob u Libiji

TRIPOLI - Generalni sekretar UN Antonio Gutereš objavio je danas da napušta Libiju "teškog srca" i duboko zabrinut, nakon sastanka koji je imao sa Kalifom Haftarom, komandantom trupa koje držu istočni dio države.

Rojters podsjeća da je Haftar naredio svojim trupama da marširaju na prijestonicu Tripoli.

"I dalje se nadam da je moguće izbeći krvavi sukob u i oko Tripolija", napisao je Gutereš na Twitter.

I leave Libya with a heavy heart and deeply concerned. I still hope it is possible to avoid a bloody confrontation in and around Tripoli. The UN is committed to facilitating a political solution and, whatever happens, the UN is committed to supporting the Libyan people.