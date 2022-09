Gužva na finsko-ruskoj granici, kolona od 35 kilometara

HELSINKI - Gužve na granici Finske i Rusije, otkako je predsjednik Vladimir Putin proglasio djelimičnu mobilizaciju, povećane su tokom noći, saopštila je danas finska granična straža i dodala da je situacija pod kontrolom.

"Finska pomno prati dešavanja u susjednoj Rusiji nakon naredbe predsjednika Ruske Federacije, Vladimira Putina o vojnoj mobilizaciji" izjavio je juče finski ministar odbrane Anti Kaikonen, prenosi Rojters.

#Breaking: just in - The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO