Gužve u trgovinama u Italiji nakon novih mjera zbog virusa korona

RIM - Nakon što je italijanski premijer Đuzepe Konte pooštrio mjere sprečavanja širenja virusa korona i donio odluku da cijela zemlja bude u izolaciji, mnoge Italijane je ta vijest dodatno uznemirila zbog čega su panično kupovali u supermarketima koji rade noću.

Na Twitteru su se nizale objave i snimci na kojima je prikazano kako su napravljeni dugi redovi i gužve ispred i unutar prodavnica širom zemlje.

Mnogi komentari su sa osudama poput "naređeno nam je da ostanemo kući kako ne bi širili virus". Takođe, mnogi su naveli i kako su nove mjere izrečene kako se ne bi širio virus, ali da "nigdje nije navedeno kako će nastupiti glad", pri čemu su mislili da nema potrebe za paničnim kupovanjem, prenosi Klix.ba.

Vlada Italije je zbog toga uputila apel građanima da ne šire paniku i da se nove mjere odnose na kretanje, a da nije neophodno da zbog toga bespotrebno kupuju velike zalihe namirnica.

Premijer Konte je sinoć istakao da je najbolje za građane Italije da ostanu kod kuće, dok će putovanja biti dozvoljena samo iz poslovnih razloga ili u slučaju ozbiljne porodične nužde. Ove mjere, koje su stupile na snagu juče, uvode se kako bi se zaštitile najranjivije kategorije društva.

Nastava u školama se takođe odgađa najkraće do 3. aprila, a premijer je poručio da se svi moraju nečega odreći za dobrobit zemlje.

Non farcela livello pro. Supermercati, a Roma alcuni sono aperti h24, pieni di gente di notte per fare scorte di viveri. Guardate che hanno detto che dobbiamo stare a casa per evitare il contagio, non perchè viene la carestia! #iorestoacasa pic.twitter.com/bGTFmdu6JA