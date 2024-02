DONJECK - Rutina i nemarnost su veliki probolem za svaku vojsku, a posebno u ratu, jer to može skupo da košta života. Takve pojave karakteristične su za sve ratove, pa i ovaj u Ukrajini koji je, kao navode stručnjaci, šampion u nemarnosti.

Takav slučaj dogodio se u Donjeckoj oblasti kada je na jedan poligon zasut kasetnom municijom ispaljenom iz višecjevnog raketnog sistema HIMARS.

U ovom napadu stradalo je 65 ruskih vojnika, a njih 200 je ranjeno, javlja "TV Front".

Napad se prema ruskim telegram kanalima dogodio kod Volnovlahe odnosno u pitanju je poligon u blizini Trudivske.

Komandant im je naredio da se postroje uprkos tome što nisu bili daleko od linije fronta.

Ruski telegram kanali za masakr ruskih vojnika optužuju generala Olega Lovovič Mojsijeva komandanta 29. armije koji je prema opisima na Telegramu navodno u pijanom stanju insistirao da ruski vojnici budu postrojeni na nekoj livadi.

U tom trenutku doletjele su sa ukrajinske strane rakete tipa M-30 ili M-31 lansiranih sa SVRL M-142 HIMARS sa kasetnim punjenjem što je izazvalo pokolj ruskih vojnika.

