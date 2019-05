Haftarove snage oborile avion kojim je upravljao strani plaćenik

TRIPOLI - Snage Libijske narodne armije (LNA) komandanta Halife Haftara oborile su južno od Tripolija borbeni avion snaga lojalnih libijskoj vladi kojim je, navodno, upravljao strani plaćenik, saopšteno je iz LNA.

Odjeljenje LNA za medije objavilo je fotografije na kojima je, navodno, prikazan pilot kako sjedi na stolici dok mu se pruža ljekarska pomoć.

Na drugoj fotografiji prikazan je jedan od komandanata LNA Abdulsalam el Hasi, koji stoji iza povrijeđenog pilota.

Na video-snimku objavljenom na društvenim mrežama, za koji izvor iz LNA tvrdi da je autentičan, prikazan je ošamućeni pilot u krvavoj majici i jakni, tokom ispitivanja na engleskom jeziku.

Na pitanje o imenu, pilot je odgovorio nešto što je zvučalo kao Džimi Ris, ali se njegov odgovor ne čuje jasno.

Pilot je izjavio da ima 29 godina i da je iz Portugalije, te da mu je naređeno da uništi puteve i mostove.

On je rekao da je bio u kontaktu sa čovjekom po imenu Hadi, ali da ne zna njegovo prezime.

Iz portugalskog Ministarstva odbrane saopšteno je da se ne može potvrditi nacionalnost pilota, uz napomenu da se ne radi o portugalskom vojniku.

Dopisnici Rojtersa u Lisabonu tvrde da pilot "ne zvuči kao Portugalac".

The Libyan National Army (LNA) captures 29-year-old Jimmy Reiss, a Portuguese mercenary pilot, who was flying a Mirage F1 warplane of the Tripoli-based Government of National Accord (GNA) before it was shot down by LNA this morning.#Libya #LibyaNews #LNA #GNA #Tripoli pic.twitter.com/LgSxvNA22R