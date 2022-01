Hakerski napad na televiziju, deset sekundi poziva na ubistvo predsjednika Irana

Grupa Mudžahedin al Kalk, čiji se pripadnici većinom nalaze u egzilu u Albaniji, "upala" je u program iranske državne televizije i emitovala poziv na ubistvo vrhovnog lidera te države Alija Hamneija, javljaju mediji.

Iranske vlasti su ovaj incident nazvale hakerskim napadom, a tokom desetak sekundi, Iranci su mogli da vide poziv na ubistvo Hamneija i hvalospjev na račun organizacije Mudžahedin al Kalk.

#BreakingNews #Iran mullahs regime TV Channel 1 was hacked by Iranian defiant youth! The posters of Iranian resistance leaders (Massoud and @Maryam_Rajavi) were broadcasted. @FoxNews @RadioFarda_ @AFP #MEK #PMOI #NCRI pic.twitter.com/vRvDE3f1uY