Haled Hoseini: Ozbiljno sam zabrinut za Avganistan

Haled Hoseini, američko-avganistanski autor i jedan od najčitanijih i najuticajnijih autora današnjice, posljednjih nekoliko dana aktivno na svom Twitter nalogu komentariše dešavanja u Avganistanu.

U izjavi za N1 Hoseini navodi kako s velikom žalošću prati dešavanja u Avganistanu.

Autor knjiga "Hiljadu čudesnih sunaca", "A planine odjeknuše", "Lovac na zmajeve" posljednjih je dana napisao "narod Avganistana ovo ne zaslužuje", "Predsjednik Bajden je propustio odgovoriti na ključna pitanja".

"Sa velikom tugom sam posmatrao razvoj događaja u Avganistanu. Duboko sam razočaran i ozbiljno zabrinut za državu. Posljednjih dvadeset godina bilo je izazovno, ali mukotrpan napredak sada je ugrožen. SAD i međunarodna zajednica moraju preduzeti korake kako bi spriječili humanitarnu krizu u Avganistanu. Moraju izvršiti pritisak na Talibane da poštuju osnovna ljudska prava Avganistanaca, posebno žena i djevojaka, te da se suzdrže od upotrebe nasilja nad avganistanskim građanima", rekao je Hoseini.

Za svjetske medije je ovih dana kazao kako je za njega šokantno gledati šta se dešava njegovoj zemlji i njegovom gradu Kabulu u kojem je odrastao, išao u školu, imao prijatelje i za koji je duboko vezan iako ne živi u njemu već duže vrijeme.

Uz Hoseinija od pada Kabula u javnosti se posebno osluškuju poruke koje dolaze od nobelovke Malale Yusufzai koja je i sama bila žrtva talibanskog napada.

The American decision has been made. And the nightmare Afghans feared is unfolding before our eyes. We cannot abandon a people that have searched forty years for peace. Afghan women must not be made to languish again behind locked doors & pulled curtains. #PrayforAfghanistan