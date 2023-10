Hamas: Izrael bombardovao bolnicu, najmanje 500 mrtvih (VIDEO)

Palestinsko Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je najmanje 500 ljudi stradalo usljed izraelskog vazdušnog napada na bolnicu u Pojasu Gaze, objavio je Reuters.

Baptistička bolnica Al-Ahli Arabi još uvijek gori nakon prijavljenog izraelskog vazdušnog napada, prenosi Al Jazeera.

"Ovdje je situacija stvarno katastrofalna. Pod ruševinama uništenih zgrada još ima ljudi. Medicinski timovi pokušavaju evakuisati unesrećene, ali sve je više žrtava u različitim područjima u Pojasu Gaze. Stotine i hiljade", naveo je novinar Al Jazeere.

Footage from the Baptist Hospital massacre in Gaza. pic.twitter.com/ALMMzY2QMq