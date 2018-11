Hamas ispalio preko 400 raketa na Izrael, najgori sukobi u zadnje četiri godine

Palestinski militanti zasuli su jutros Izrael s najviše raketa od rata 2014., izazvavši izraelske zračne udare na Hamasovu televiziju i druge mete u Pojasu Gaze.

Razbuktalo nasilje, u kojem je poginulo petoro Palestinaca i jedan Izraelac, prijeti uništenjem zajedničkih napora UN-a, Egipta i Katara za postizanjem bliskoistočnog mirovnog sporazuma.

Hamas, islamistički pokret koji upravlja Gazom, te druge oružane frakcije ispalili su preko granice više od 400 raketa i minobacačkih granata. Jedna raketa pogodila je autobus i teško povrijedila vojnika u njemu.

Izrael je odgovorio vazdušnim napadima na Pojas Gaze. Ubijeno je troje Palestinaca, od čega navodno dvoje boraca, javlja BBC. Ministarstvo zdravstva u Gazi javilo je da je još devetoro Palestinaca povrijeđeno u napadima. Izraelski bolničari pak javljaju da je 10 izraelskih civila povrijeđeno.

Osveta za akciju izraelskih specijalaca u Gazi

Raketni i minobacački napadi palestinskih militanata osveta su za tajnu akciju izraelskih specijalaca u Gazi u kojoj je ubijen jedan od Hamasovih zapovjednika i još šestorica pripadnika pokreta. U toj je operaciji smrtno stradao i jedan izraelski specijalac.

Prema saznanjima, borci Hamasa zaustavili su izraelske specijalce, koji su se vozili civilnim automobilom, oko 3 kilometra od izraelsko-palestinske granice, istočno od grada Khan Younisa. Vojno krilo Hamasa, Brigade Izzedine al-Qassam, izjavilo je da su Izraelci prvi otvorili vatru i ubili lokalnog zapovjednika Hamasa, Nura Barakeha.

Palestinci su se navodno dali u potjeru za Izraelcima, nakon čega su izraelski specijalci dobili podršku tenkova i aviona koji su gađali pripadnike Hamasa. Izraelski specijalci su u ovoj akciji spašavanja na kraju izvučeni helikopterom, prenosi BBC.

Operacija pošla krivo?

Izraelske obrambene snage (IDF) zbog tajnosti operacije nisu objavile specifične detalje o njoj, ali napomenule su da njen cilj "nije bio ubiti niti oteti teroriste, već ojačati izraelsku bezbjednsot". Zato se, po svemu sudeći, radi o obavještajnoj operaciji koja je pošla krivo kada su specijalci zaustavljeni. To je BBC-evom reporteru u Jeruzalemu potvrdio i neimenovani izraelski general.

U svakom slučaju, odmah nakon ovog obračuna, rakete su počele letjeti iz gaze u Izrael. Od oko 300 raketa koje su juče lansirane u Izrael, izraelska vojska kaže da je zaustavila desetke njih, a mnogi su pali na otvorenom prostoru, daleko od civilnih ili vojnih meta.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l

Sirene u južnom izraelskom gradu Askhelonu upozorile su stanovnike da odu u skloništa. Pogođeno je nekoliko kuća, a izraelska vojska objavila je da je proturaketni sistema uništio više od 100 palestinskih projektila.

Izrael je odgovorio desetinama vazdušnih udara na različite mete, uključujući vojne položaje, promatračke stanice, jedinice za lansiranje projektila, kao i sjedište Hamasove obavještajne službe i televiziju Al-Aqsa čiji su radnici unaprijed dobili upozorenje izraelske vojske da se evakuišu.

Netanjahu sazvao hitnu sjednicu

Premijer Benjamin Netanjahu sazvao je hitnu sjednicu kabineta na kojoj će raspraviti buduće korake, a vojska je objavila da je na granicu s Gazom poslala dodatne pješačke i oklopne snage.

Palestinske militantne skupine izdale su saopštrenje u kojem upozoravaju da će Ashdod, velika izraelska luka, i Beersheba, najveći grad na jugu Izraela, biti sljedeće mete ako Izrael ne prekine vatru.

Egipat je pozvao Izrael da se povuče, a SAD je optužio Hamas.

Izraelska vojska procjenjuje da Hamas i Islamski džihad imaju više od 20.000 raketa i granata različitog kalibra i dometa, uključujući one koje mogu dosegnuti Tel Aviv i Jeruzalem.

Izaslanik UN-a za Bliski istok Nikolaj Mladenov urgirao je da obje strane pokažu suzdržanost.

"UN blisko sarađuje s Egiptom i svima kojih se ovo tiče kako bi osigurao da Gaza ne zakorači preko ponora. Eskalacija u zadnja 24 sata ekstremno je opasna i nesmotrena. Rakete moraju stati, suzdržanost moraju pokazati sve strane! Nijedan napor ne smije biti izbjegnut kako bismo zaustavili spiralu nasilja", napisao je Mladenov u dramatičnoj objavi na Twitteru.

#UN is working closely with #Egypt and all concerned to ensure that #Gaza steps back from the brink. The escalation in the past 24hrs is EXTREMELY dangerous and reckless. Rockets must STOP, restraint must be shown by all! No effort must be spared to reverse the spiral of violence