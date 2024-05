Hamas napao Izrael brojnim raketama (VIDEO)

TEL AVIV - Izraelska vojska (IDF) saopštila je danas da je osam raketa ušlo na teritoriju Izraela, a da je nekoliko oboreno, u napadu za koji je preuzela odgovornost militantna grupa Hamas.

Na snimcima na društvenim mrežama se vidi kako izraelski sistem protivvazdušne odbrane "Gvozdena kupola" obara rakete iznad Izraela, a sirene upozorenja se čuju u gradovima Herzlija, Tel Aviv, Kfar Šmarjahu, Ramat Hašaron, Petah Tikva i u više manjih naselja.

It seems that Hamas got new toys against which the "iron dome" is powerless They launched about 10-12 long-range rockets, from Rafah, traveling 100-110km to hit Tel Aviv, after a hiatus of 4 months. The Iron dome failed to intercept the rockets, more than 8 direct… pic.twitter.com/VHOxUiXSeG