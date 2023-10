Hamas objavio snimak treninga, pogledajte VIDEO

Mnogo se pitanja postavljalo o tome kako je moguće da Izrael nije znao da Hamas planira jedan od svojih najsmrtonosnijih napada - pogotovo sada kad su na vidjelo izašli dokazi o tome da su borci Hamasa u Gazi održavali treninge i uvježbavali probijanje ograde i upad na izraelsku teritoriju.

U napadu bez presedana, borci Hamasa ušli su u Izrael kopnom, morem i vazduhom i ispalili oko 3500 raketa na zemlju.

Ovaj video je objavio Hamas i tvrdi da prikazuje borce Inženjerijskog korpusa Qassami kako učestvuju u vježbi.

BREAKING: Hamas breach training to overcome Israeli border with the Gaza Strip has been published. -> They were able to train in the open without anybody noticing? Surveillance satellites or drones? pic.twitter.com/KPehotNQWj