Hamas objavio video trojice izraelskih talaca, mole za oslobađanje (VIDEO)

GAZA - ​Hamasovo oružano krilo objavilo je jednominutni video na svom kanalu na "Telegramu" koji prikazuje tri izraelska starija taoca kako mole da budu oslobođeni.

Muškarac, koji se predstavio kao 79-godišnji Haim Beri, sjedio je između druge dvojice talaca sličnih godina te je na hebrejskom govorio u kameru. Rekao je da je zatočen s drugim starijim taocima s hroničnim bolestima i da svi žive u vrlo teškim uslovima.

Jedan od muškaraca prepoznat je kao Kaim Peri, ima 80 godina. Kaim je mirovni aktivista koji je volonterski vozio Palestince iz Gaze u izraelske bolnice.

"Mi smo generacija koja je sagradila temelje Izraela. Mi smo ti koji su utemeljili IDF (izraelske oružane snage). Ne razumijemo zašto smo napušteni ovdje", rekao je.

Dodao je:

"Morate nas osloboditi. Nije važno po koju cijenu", kazao je.

Video završava jednoglasnim riječima sve trojice muškaraca. "Ne dopustite da ostarimo ovdje", prenosi "Index".

Hamas released a propaganda video showing 3 of the Israeli hostages — they have been groomed with Muslim-style beards for the video and appear slender. One of the men has been recognized as Chaim Perry, who is 80 years old. Chaim is a peace activist who used to volunteer driving… pic.twitter.com/LzBEMBDOKv