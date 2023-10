Hamas oteo i 85-godišnju baku: Odveli je na vozilu za golf (VIDEO)

Unuka starije žene koju je Hamas uzeo kao taoca upozorila je da je njena baka bez lijekova i "u velikim bolovima".

Snimak pokazuje kako je Yaffa Adar u subotu prebačena preko granice u Gazu na vozilu za golf, okruženom naoružanim osobama, piše Sky News.

Ova 85-godišnjakinja je među stotinama izraelskih civila i vojnika koji su uzeti kao taoci nakon što je Hamas izveo iznenadni napad iz Gaze u subotu. Adva Adar poručila je za Sky News da je Yaffa "nevjerovatna žena i nevjerovatna baka" koja je izgledala "vrlo snažno" u videu koji je podijeljen širom svijeta.

Međutim, Adva tvrdi da je njena porodica ozbiljno zabrinuta što će se sljedeće dogoditi.

"Šokirani smo, boli nas svaki centimetar tijela. Jako se bojimo za nju, bolesna je, a nema lijekove sa sobom. Ne znamo ni koliko dugo može preživjeti bez lijeka. Ono što znamo je da bez lijeka trpi jake bolove. Nadajmo se da je živa, ali pati svake minute", kazala je.

Svoju baku je opisala kao "vrlo pozitivnu, vrlo duhovitu ženu". "Ona voli uživati u svom životu, voli nam pomoći da uživamo u našem životu - maziti nas, brinuti se o nama", dodala je.

Na pitanje ima li poruku za Hamas, rekla je da otmica nevinih ljudi koji pokušavaju živjeti svoje živote "nije humana".

"Moraju se vratiti kući. Situacija može biti teška, ali nema razloga na svijetu da se starije žene, djeca i bebe otimaju. Nema razloga i vratite ih kući. Šta god učinili, samo ih vratite kući", nastavila je.

Portparol Hamasa Abdel Latif al Qanoua rekao je novinskoj agenciji Associated Press da su njegovi borci zarobili više izraelskih talaca.

Militantna grupa želi da se u zamjenu oslobode svi palestinski zatvorenici koje drži Izrael. U subotu, kada je započeo napad bez presedana, borci Hamasa oteli su učesnike zabave koji su bježali s muzičkog festivala iz kibuca Re'im u blizini Gaze.

Snimci na društvenim mrežama pokazuju desetine ljudi kako trče kroz polja i po cesti dok se čuju pucnji, a najmanje 260 tijela izvučeno je s mjesta događaja. Prema Hamasu, neki izraelski taoci i njihovi otmičari ubijeni su u vazdušnim napadima od vikenda.

“This is my grandmother, she was captured and taken to Gaza,” stricken Adva Adar wrote on Facebook. In the video, 85 year old Yaffa Adar is seen being held hostage by #HamasTerrorists. Adva broke down as she's not sure how long her grandmother can survive without her medication. pic.twitter.com/w3ryHwtvAT