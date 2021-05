Hamas raketirao Tel Aviv

TEL AVIV - Palestinski Hamas saopštio je večeras da je ispalio više od 130 raketa u pravcu Tel Aviva kao odgovor na izraelski vazdušni udar u kojem je srušena stambena zgrada u Gazi.

"Ispunjavamo sada naše obećanje pokretanjenjem velikog raketnog udara na Tel Aviv i njegova predgrađa, sa 130 reketa, kao odgovor na neprijateljsko gađanje rezidencijalnih kula", navodi oružano krilo Hamasa u saopštenju.

U Tel Avivu su se aktivirale sirene za vazdušni napad, a začulo se i nekoliko eksplozija, prenosi Rojters. Glavni međunarodni aerodrom je zatvoren nakon raketne paljbe Hamasa. Kako se dodaje, neće biti letova kako bi se "omogućila odbrana neba" Izraela, prenosi AP.

U jeku sukoba između Izraela i palestinskog Hamasa izraelska avijacija raketirala je ranije danas soliter od 13 spratova u Gazi, koji se ubrzo potpuno srušio.

Stanari solitera i okolnih zgrada bili su upozoreni na napad i evakuisani su sat prije udara izraelskih raketa, tvrde očevici, ali i dalje je nepoznato ima li žrtava.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl