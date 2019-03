Han: Potcijenili samo uticaj Kine na Balkanu

Evropski komesar za proširenje Johanes Han izjavio je da je Evropska unija potcijenila uticaj Kine na Balkanu i izrazio je svoju zabrinutost zbog kredita koje balkanske zemlje uzimaju iz Pekinga.

On je to rekao u intervjuu za Financial Times, prenio je Tanjug.

Han je dodao da neke balkanske države uzimaju velike kredite iz Kine za infrastrukturne projekte, što povećava rizik za dugoročniju štetu u njihovim slabim ekonomijama.

"Kina nikada nije vodila računa o tome da li je zemlja sposobna da plati svoje zajmove. I ako ne može da plati, postoje pritisci da se projekti prebace u kinesko vlasništvo", istakao je Han.

On je dodao da Evropejci možda nisu najbrži, možda zahtjvaju više od drugih, ali su "najpošteniji partneri" na kraju.

Han je u intervjuu naveo zabrinutost zbog uticaja Pekinga koji bi mogao predstavljati dodatni izvor nestabilnosti, prenosi MIA.

"Možda smo precijenili Rusiju, a potcijenili Kinu, a obema treba da damo adekvatno mjesto“, naveo je Han.

Britanski list piše da Kina u posljednje vrijeme znatno investira na Balkanu u okviru platforme "16+1", u šta je uključeno i 11 zemalja-članica EU i pet država koje nisu članice - Sjeverna Makedonija, Albanija, BiH, Crna Gora, i Srbija.

Prema podacima Centra za strateške međunarodne studije, više od polovine od ukupno 9,4 milijardi dolara, koje su uložene u 16 zemalja u 2016. i 2017, namijenjene su zemljama koje nisu članice Unije.

Han je naveo da su Češka i Poljska postale pažljivije kada je riječ o kineskim investicijama, nakon optužbe od strane SAD za špijunaže kineske kompanije Huawei.

Prema pisanju ovog lista, Han je, komentarišući politiku na Balkanu, izrazio očekivanje da će Prespanski sporazum koji je nedavno potpisan između Grčke i Sjeverne Makedonije imati domino-efekat u cijelom regionu.