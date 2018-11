Han o taksama Prištine: Ovaj akt mora odmah biti povučen

Evropski komesar za proširenje kritikovao je odluku Prištine da na 100 odsto pogigne takse na robu iz Srbije. Traži da se taj potez odmah povuče.

Johanes Han je pozdravio izjavu visoke predstavnice EU Federike Mogerini o odluci vlasti u Prištini da na 100 odsto podignu takse na robu iz Srbije i BiH.

"To šteti Cefta sporazumu i principima regionalne fer trgovine", naveo je Han na Twitteru.

This act - which also hurts #Kosovo consumers and businesses - must be reversed immediately. #Kosovo holds the #CEFTA chairmanship and thus has special responsibility. I'll attend #CEFTA week in Pristina soon and expect this to be solved by then. 2/2