Haos na aerodromima: Pao sistem Lufthanze, otkazani letovi (VIDEO)

​Njemački avioprevoznik Lufthanza saopštio je danas da ta kompanija ima probleme sa kompjuterskim sistemima.

To je izazvalo haos na aerodromima jer su zbog navedenih problema otkazani mnogi letovi.

Portparolka Lufthanze je saopštila da je istraga u toku.

Global IT system outage for @Lufthansa_DE flight planning system. Planes will be boarded manually but system needs to be operational for departure.#MSC2023 #munichsecurityconference #IT #security pic.twitter.com/MTOh1d4loH