Haos na aerodromima u Dubaiju (VIDEO)

Turisti koji su usljed apokaliptičnih poplava u Dubaiju ostali zaglavljeni na glavnim aerodromima grada ostaju bez hrane i vode, dok satima čekaju na informacije i podršku u nastalom haosu u jednom od najprometnijih svjetskih transportnih centara.

Oko 290 letova do i od Međunarodnog aerodroma Dubai je juče otkazano, a odloženo je još 440 letova, nakon rekordnih padavina i poplava u zalivskim državama u kojima je stradalo 20 ljudi.

Putnici navode da čekaju satima na dva velika aerodroma i da im je pruženo malo informacija i podrške.

Teško im je da nabave hranu, koje je ponestalo i u djuti-fri šopovima na areodromima, kao i raznim potrepštinama za djecu i bebe, kojih je mniogo među putnicima.

Nazapamćene padavine primorali su Međunarodni aerodrom Dubai, drugi najprometniji u svijetu, da preusmjeri desetine dolazećih i otkaže brojne letove.

Emirati, velika međunarodna aviokompanija sa sjedištem u Dubaiju, suspendovala je čekiranje putnika koji polaze iz Dubaja do četvrtka zbog "operativnih izazova" usljed lošeg vremena.

“Svi smo zaglavili na ovom aerodromu sa lošim resursima, ovdje su stotine ako ne i hiljade ljudi. Morali su da otvore djuti-fri kako bi mogli nešto da pojedemo, ali sada i toga ponestaje”, žali se putnik miz Velike Britanije.

Ljudi spavaju na podu čekaonica, svuda su omoti od hrane i sve je "prilično prljavo", navode na društvenim mrežama.

“Mislim da je bilo gore nego što je bilo ko očekivao, sistem unutar aerodroma se potpuno raspao, a Emirati koje smatram jednom od najboljih aviokompanija nemaju osoblja, nemaju informacija, koordinacije, profesionalizma, brige, nema planiranja katastrofe... Čudno je, velike kompanije obično planiraju takva dešavanja”, kritikauje putnik iz Australije.

“Putnici su vikali i bunili se na info-pultu, osoblje se nigdje nije moglo vidjeti. Јezivo je, stisnuti smo poput životinja, ovo je opasno i nehumano. Ovo je apsolutno nepodnošljivo”, rekla je putnica iz Holandije.

“Ovdje smo već 13 sati. Nema hrane. Nema objekata u kojima nam je rečeno da budemo”, navodi bračni par iz Škotske.

“Neka mjesta su metar i više pod vodom, hiljade domova je poplavljeno. Urušeni su putevi sa automobilima koji su propali. Mnogi tržni centri su prokišnjavali”, navodi Britanac koji ovdje živi već deset godina.

Na snimcima iz centra Dubaja vide se desetine potopljenih vozila na dijelu autoputa Šeik Zajed, kao i duge saobraćajne gužve na drugim mjestima autoputa sa 12 traka. Iako su se preteći oblaci razišli, mnogo toga je još pod vodom, a infrastruktura je urušena.

U utorak su Ujedinjeni Arapski Emirati pretrpjeli najveće padavine otkako je počelo bilježenja podataka prije 75 godina. Nacionalni meteorološki centar je objavio da je na Hatm al Šaklu, u emirate Al Ain za manje od 24 sata palo 254,8 mm kiše.

