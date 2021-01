Haos na ilegalnoj žurci: Policiju gađali flašama i kamenjem

Više od 2.500 ljudi okupilo se na ilegalnoj novogodišnjoj rejv žurci u regiji Bretanja u Francuskoj, uprkos strogim vladinim ograničenjima i nacionalnom policijskom času uvedenim u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

U ranim večernjim satima 31. decembra, nekoliko stotina vozila počelo je da se okuplja u gradu Liron južno od Rena – rekli su lokalni zvaničnici, prenosi Blic.

Lokalna policija je pokušala da prekine žurku, ali upravo tada je nasao haos.

"Zapaljen je policijski automobil, oštećena su još tri vozila. Žandarmi su lakše povrijeđeni, kada su ih ljudi koji su bili na žurki gađali flašama i kamenjem", dodaje se u saopštenju.

Prema procjenama lokalnih vlasti, na žurki je bilo oko 2.500 ljudi iz različitih dijelova Francuske, ali i iz drugih zemalja, piše CNN.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog organizovanja protivzakonitog muzičkog događaja i nasilja usmjrenog ka vlastima.

Produžen policijski čas

U 15 regiona na sjeverozapadnu i jugoistoku Francuske policijski čas će od sutra počinjati dva sata ranije, od šest časova poslije podne, saopštio je portparol vlade Gabrijel Atal.

Atal je za televiziju TF1 rekao da će za nedjelju dana biti urađena procjena efikasnosti ove mjere, prenosi Rojters.

BRITTANY, France (Bretagne) - “Illegal” rave party with estimates of 2500 youth gathered in a hangar last night with some attendees vandalizing security vehicles. pic.twitter.com/97PHjoLkPG