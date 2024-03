Haos na izborima u Turskoj: Oružje, motke, kamenje... (VIDEO)

​ANKARA - Biračka mjesta na lokalnim izborima u Turskoj na kojima je danas više od 61 miliona birača biralo kandidate iz 34 političke stranke, zatvorena su u 17.00 časova, a glasanje je obilježilo nasilje, u kome su poginule tri osobe, više ih je povrijeđeno.

Prvi rezultati glasanja očekuju se u ranim večernjim satima, prenio je "Reuters". U sukobu oružjem, motkama i kamenjem i na jugoistoku zemlje poginula je jedna, a povrijeđeno 11 osoba.

U drugom incidentu ubijena je jedna osoba, a četiri su ranjene u tuči, javila je "Anadolija". Sukobi su izbili i u Sanliurfi, gdje je povrijeđeno 16 ljudi osoba, dok je jedna osoba izbodena u Afjonkarahisaru na zapadu zemlje.

Demiroren je javio da je jedna osoba ubijena, a dvije ranjene tokom noći u Bursi. Danas su turski građani birali gradonačelnike, načelnike okruga i druge lokalne zvaničnike koji će obavljati funkcije u narednih pet godina, uključujući rukovodstva u Istanbulu, Ankari i Izmiru, prenijela je turska državna televizija "TRT".

