Haos na ulicama Amsterdama, policija pušta i pse na ljude

AMSTERDAM - Hiljade ljudi u glavnom gradu Holandije Amsterdamu protestovale su protiv mjera zatvaranja koje je uvela Vlada, prkoseći tako zabrani okupljanja.

Lokalne vlasti su, naime, zabranile protest, navodeći da policija ima indicije da su pojedini demonstranti spremni na nasilje, prenio je AP.

Izdata je hitna naredba okupljenima da napuste Trg muzeja, a policija je demonstrante rastjerala u obližnje ulice.

Prije dolaska policajaca neki učesnici su u blizini Van Gogovog muzeja razvili transparent na kojem je pisalo "Manje represije, više pažnje".

Grupa ljudi u belim kombinezonima i sa bijelim maskama nosila je više transparenata među kojima i onaj na kome je na jednoj strani pisalo: "Ne radi se o virusu, već o kontroli", a na drugoj: "Sloboda".

Demonstracije su održane istog dana kada je holandska policija saopštila da će preduzeti mjere zbog sve većih zahtjeva vezanih za njihov rad. Predstavnici sindikata policije, mađutim, poručili su da će interventne jedinice nastaviti da rade ako bude potrebno.

Broj novozaraženih korona postepeno se smanjuje u Holandiji, koja je uvela mjere zaključavanja u novembru i dodatno ih pooštrila tokom praznika.

U okvru lokdauna zatvorene su sve prodavnice izuzev onih koje prodaju osnovne životne namirnice, ali i barovi, restorani i muzeji, pozorišta i bioskopi.

Prema nekim snimcima, vidi se da je policija u rastjerivanju koristila i pse.

NOW - People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against Covid restrictions in #Amsterdam.pic.twitter.com/BR5pUBqHuc