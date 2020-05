Haos se nastavlja - još jedna žrtva, policijski čas u 25 gradova

Jedna osoba je poginula u pucnjavi tokom današnjih protesta zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda u Indijanapolisu, javlja AP.

Vlasti su saopštile da istražuju "više pucnjava", među kojima je i jedna u kojoj je poginula jedna osoba.

Šef policije u tom gradu Rrendal Tejlor potvrdio je da je došlo do više pucnjava, ali nije iznio više detalja.

Policija je kasnije na Twitteru saopštila da u incidentima nije učestvovao nijedan njen službenik.

​Protesti u Indijanapolisu praćeni su nasiljem drugi dan zaredom, zgrade su oštećene, najmanje jedna radnja je zapaljena, a policajci su upotrijebili suzavac, prenosi Tanjug.

Protesti i nemiri zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda tokom policijskog privođenja u Mineapolisu nastavljeni su u subotu od Njujorka preko Čikaga do Los Anđelesa, uz sukobe policije i demonstranata, paljenje policijskih automobila i povrede na obje strane.

Protesti su nastavljeni i u ranim jutarnjim časovima, a u najmanje 25 gradovas u 16 država uveden je policijski čas. Nacionalna garda raspoređena je u desetak država kao i u distriktu Kolumbija, prenosi CNN.

Kako javlja AP, od četvrtka je uhapšeno skoro 1.400 ljudi u 17 američkih gradova. Više od trećine hapšenja dogodilo se u Los Anđelesu u petak.

Vlasti u Mineapolisu, saopštile su da su uspjele da zaustave nasilne proteste u kojima su uništeni dijelovi grada. Policija i pripadnici Nacionalne garde sukobili su se sa demonstrancima koji su, peti dan zaredom, izašli na ulice uprkos policijskom času. Grupa demonstranata krenula je ka centru grada kada je policija ispalila suzavac i gumene metke. Demonstranti su se odmah razišli, prenosi Glas Amerike.

​U prijestonici Vašingtonu, upućena je Nacionalna garda pošto su se stotine demonstranata okupile na nacionalnom molu, druge večeri protesta. Tokom noći zapaljena je zgrada u centru Vašingtona, u neposrednoj blizini istorijskog hotela Hej Adams.

Mnogi su se na kraju okupili ispred Bijele kuće, gdje ih je sačekala policija s oklopima, a na demonstrante je ispaljen i suzavac. Neki učesnici protesta su povremeno gurali bezbjednosne barijere.

Gradonačelnik Nešvila, u Tenesiju, proglasio je vanredno stanje nakon što su demonstranti zapalili sudnicu.

Protesti u tom gradu su u početku bili mirni, ali su postali nasilni tokom večeri, kada su učesnici protesta počeli da razbijaju prozore na vladinim zgradama. Policija je odgovorila suzavcem, a guverner Tenesija mobilisao je Nacionalnu gardu.

Vlasti u Filadelfiji saopštile su da su mirni protesti kasnije prerasli u nasilje, a da je najmanje 13 policajaca povređeno i da je bilo više požara i pljačkanja radnji u centru grada.

U Njujorku, na društvene mreže je postavljen video-snimak policajaca kako koriste palice i guraju demonstrante dok hapse okupljene.

(Sputniknews.com)

The ran someone over at the Greensboro Protest pic.twitter.com/nbWFwKuaey