Haos u Bejrutu: Vojska puštena na narod

BEJRUT - Najmanje šest osoba je ubijeno danas, a preko 60 je ranjeno u pucnjavi u Bejrutu.

Do pucnjave je došlo u blizini mjesta gdje se održavao protest protiv glavnog sudije u istrazi o prošlogodišnjoj eksploziji u luci u Bejrut, prenosi Rojters pozivajući se na neimenovani izvor iz vojske.

Ranije danas libanska televizija Al Džadid javila je da se čula pucnjava u blizini mjesta gdje se održavao protest i objavila fotografije na kojima se vide ljudi na ulici kako bježe i pokušavaju da nađu sklonište.

Lebanon: Snipers shoot at protesters in Tayyouneh area heading to rally near the Palace of Justice in Beirut. Casualties feared during the shooting in Tayyouneh, ambulances head to the area pic.twitter.com/rDbyULYinN