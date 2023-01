Haos u Brazilu: Bolsonarove pristalice upale u predsjedničku palatu i Kongres (VIDEO)

BRAZILIJA - Pristalice bivšeg predsjednika Brazila Žaira Bolsonara upali su danas u predsjedničku palatu, zgrade Kongresa i Vlade u Braziliji, prenio je Skaj njuz pozivajući se na izjave očevidaca.

Britanska mreža navodi da su, prema fotografijama sa društvenih mreža, nekoliko hiljada ljudi, od kojih su mnogi obučeni u žute i zelene boje, išli ka zgradi Kongresa u glavnom gradu Brazila.

Pretpostavlja se da su pristalice probile blokadu koju su postavile bezbjednosne snage i upale u zgrade Vlade, dodaje Skaj njuz.

In #Brazil, pro-#Bolsonaro protesters invaded the congress and terrace of ministries in #Brasilia pic.twitter.com/vecCWODUHC