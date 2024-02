Haos u Briselu: Nad gradom se vidi crni dim, lete i suzavci (FOTO, VIDEO)

BRISEL - Bijesni poljoprivrednici zapalili su danas u Briselu hrpe guma u znak protesta zbog konkurentnih niskih cijena u supermarketima i sporazuma o slobodnoj trgovini.

Više od 900 traktora blokiralo je dijelove Brisela nedaleko od lokacije na kojoj se danas sastaju ministri poljoprivrede Evropske unije kako bi razgovarali o krizi u sektoru poljoprivrede.

WATCH: Farmers drag away barricades set up by riot police to protect the EU institutions in Brussels. Really explosive situation in the city today!#Bruxelles #AgriculteursEnColere #FarmersProtest2024 #FarmerProtest2024 pic.twitter.com/pBaCfuPyh0