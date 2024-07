Haos u Bugarskoj: Eksplozija u fabrici vatrometa, stanovništvo evakuisano (VIDEO/FOTO)

SOFIJA - U bugarskom gradu Elin Pelin blizu Sofije su povrijeđene dvije osobe u eksploziji skladišta vatrometa.

Kako piše "BTV" eksplozija se dogodila oko 18.30 časova, a u ovom gradu gore magacini za vatromet.

Several people were injured in an explosion in the village of Gara Elin Pelin near Sofia Photo/video: Kalendar News pic.twitter.com/SqQahNI0kS