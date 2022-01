Haos u Emiratima, napad u Abu Dabiju, ima poginulih

ABU DABI - Tri osobe su stradale, a šestoro je ranjeno u eksploziji cisterni za gorivo u Abu Dabiju, javlja državna novinska agencija Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kako prenosi agencija Rojters, jedan Pakistanac i dvoje Indijca ubijeni su u eksploziji cisterne.

Šest ranjenih osoba ima lake i srednje povrede, navodi se u izvještaju državne novinske agencije koja se poziva na saopštenje policije Abu Dabija.

Jemenski pobunjenici, Huti, predvođeni koalicijom Saudijske Arabije, saopštili su ranije danas da su izvršili napad na UAE, a nakon što su vlasti u toj zalivskoj državi prijavile dva požara u prijestonici Abu Dabija koje su vjerovatno izazvale bespilotne letjelice.

Kako prenosi agencija Rojters, policija Abu Dabija navela je u saopštenju da su tri kamiona cisterne eksplodirala u industrijskoj oblasti u blizini skladišta naftne kompanije ADNOC, kao i da je izbio požar na gradilištu na Međunarodnom aerodromu u Abu Dabiju.

Vojni portparol pokreta Huta, rekao je da je grupa pokrenula vojnu operaciju protiv UAE, kao i da će u narednim satima objaviti saopštenje, ne navodeći više detalja.

"Prva istraga je na oba mjesta incidenta pronašla dijelove malog aviona koji bi mogao da bude dron koji je mogao da izazove eksploziju i požar", navodi se u saopštenju policije za agenciju VAM.

