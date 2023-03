Haos u Francuskoj: Milioni na ulicama, blokiran aerodrom, škole zatvorene (VIDEO)

PARIZ - Francuski radnici, nezadovoljni zbog povećanja starosne granice za odlazak u penziju, blokirali su danas pristupe terminalu na pariskom aerodromu „Roasi-Šarl de Gol“, u okviru velikih protesta širom zemlje, što je primoralo neke putnike da tamo stignu pješke.

Protest u blizini terminala jedan Roasi neće uticati na letove, saopštio je portparol aerodroma.

Željezničke usluge su u prekidu, neke škole su zatvorene, smeće je nagomilano na ulicama, a proizvodnja struje je ugrožena pošto i sindikati u elektranama vrše pritisak na vladu da povuče zakon, koji povećava starosnu granicu za penzionisanje sa 62 na 64 godine, prenosi Rojters.

Protestni skupovi su zakazani za danas širom zemlje, a zbog štrajka je blokirano skladište nafte i gasni terminal u sjevernom gradu Denkerku.

Paris airport Charles de Gaulle occupied, roads blocked, also Beltways around Toulouse and Chambery blocked It’s Thursday morning and there’s more to come https://t.co/ze9FKqzS9e pic.twitter.com/jhlw48u9iZ