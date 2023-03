Haos u Francuskoj: Stali vozovi, blokirane rafinerije i elektrane

PARIZ - Većina vozova u Francuskoj danas je zaustavljena, rafinerije nafte su blokirane, a proizvodnja električne energije smanjena, nakon što su sindikati organizovali štrajkove širom zemlje protiv namjere predsjednika Emanuela Makrona da sprovede penzionu reformu.

Pojavili su se i izveštaji o učenicima koji blokiraju škole, dok je BFM TV prikazala snimak radnika koji ostavljaju automobile pored puta u blizini Amijena u sjevernoj Francuskoj, dok drugi blokiraju pristup industrijskoj zoni, prenosi Rojters.

Istraživanja javnog mnjenja već nedeljama pokazuju da većina birača ne podržava Makronovu reformu koja, između ostalih mera, podiže starosnu granicu za penziju za dvije godine na 64, ali vlada ne namjerava da odustane i tvrdi da je ona od suštinskog značaja za očuvanje penzionog sistema, navodi britanska agencija.

"Mogu da razumem da malo ljudi želi da radi još dve godine, ali je to neophodno da se obezbijedi održivost sistema“, saopštila je premijerka Elizabet Born za TV Frans 5.

Sindikati su saopštili da će pojačati pritisak, kako bi pokušali time da ubijede poslanike da ne glasaju za reforme, dodajući da bi štrajkovi, posebno u rafinerijama nafte i na željeznici, mogli da budu produženi na nekoliko dana.

Predstavnik sindikata CGT-a u kompaniji "Total enerži", rekao je Rojtersu da je predviđeno da štrajk u rafineriji Gonfrvil u Normandiji traje do četvrtka, a da u rafineriji Donž u zapadnoj Francuskoj on bude do petka.

Rafinerija Gonfrvil je potpuno blokirana.

Predstavnik CGT-a u kompaniji "Eso" saopštio je da je oko 50 odsto zaposlenih u prvoj smeni u štrajku u rafineriji Port Žerom, dok je 90 odsto u štrajku u Fosu, i da to utiče na preradu.

Ogranak sindikata CGT u Lionu saopštio je da je 90 odsto zaposlenih u hidroelektrani Kise stupilo u štrajk, mašine su zaustavljene i obustavljenja je proizvodnja struje, javlja TV BFM.

U istom regionu, oko 80 odsto zaposlenih u rafineriji Fezen blokirali su rad postrojenja.

Šef sindikata FO izjavio je za radio RTL da neće odustati i da je uveren da će "danas izvijesti više od dva miliona ljudi izvesti na ulicu".

"Nastavićemo dok se reforma ne povuče. Širom Francuske su planirani novi skupovi nakon što je više od 1,27 miliona ljudi učestvovalo u prethodnim protestima 31. januara. Hajde zajedno da zaustavimo Francusku", poručili su vodeći sindikati zemlje u zajedničkom saopštenju.