Haos u Kirgistanu, stotine povrijeđenih, poništeni izbori

BIŠKEK - Udarna vijest u svim svjetskim medijima jutros je Kirgistan. Nakon što su demonstranti razvalili kapiju predsjedništva i oslobodili bivšeg lidera, poništeni su izbori.

Demonstracije su u glavnom gradu Kirgistana Biškuku počele onog momenta kada je Izborna komisija saopštila preliminarne rezultate izbora održanih u nedjelju. Demonstranti su se okupili velikom brzinom i haos je počeo.

Kamionom je razvaljena kapija iza koje su predsjedništvo i parlament, zdanje nazvano i "Bijela kuća".

Postavljen je i požar u zgradi predsjedništva, koji je brzo ugašen.

Policija je protiv demonstranata koristila i gumene metke, suzavac, kao i vodene topove, ali su građani Biškeka bili "nadmoćniji" i upali su u zgrade. Povrijeđeno je više od 600 ljudi, od kojih je 150 hospitalizovano. Takođe, povrijeđeno je 190 pripadnika snaga reda, a jedna osoba je nastradala u neredima.

Demonstranti su najprije kamionom razvalili kapiju ispred "Bijele kuće", u kojoj su smještene najviše državne institucije Kirgistana, a potom su upali u zgradu. Prema izvještajima sa terena, svega nekoliko minuta prije upada u zgradu parlamenta primijećen je konvoj automobila kako napušta to zdanje, tako da kada su demonstranti upali unutra nisu zatekli nijednog zvaničnika.

Demonstranti su potom oslobodili iz zatvora bivšeg predsjednika Almazbeka Atambajeva i bivšeg premijera Sapara Isakova, koji je predvodio vladu 2017. i 2018. godine.

Opozicione grupe zauzele su još nekoliko zgrada, među kojima i sjedište gradonačelnika Biškeka i imenovali vršioca dužnosti šefa nacionalne bezbjednosti, državnog tužioca i komandanta glavnog grada, prenosi Rojters.

Prema izvještajima lokalnih medija, guverneri nekoliko provincija podnijeli su ostavke.

