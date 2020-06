Haos u Medisonu: Srušeni spomenici, bačeni Molotovljevi kokteli

MEDISON - Demonstranti su ispred zgrade parlamenta američke države Viskonsin u gradu Medisonu srušili dva spomenika, bacili Molotovljeve koktele u zgradu administracije i bezuspješno pokušali da uđu u kancelarije tokom protesta zbog hapšenja crnca koji je kroz megafon galamio na goste restorana dok je nosio bejzbol palicu.

Policija je upotrebila biber sprej protiv demonstranata koji su pokušali da ušu u zgradu državne administracije.

Guverner Toni Ivers izrazio je spremnost da aktivira Nacionalnu gardu Viskonsina radi zaštite državne imovine od nasilja.

"Ono što se dešavalo u Medisonu, suprotno je od mirnih protesta održanih tokom proteklih sedmica u Viskonsinu, uključujući i nanošenje štete na državnoj imovini", naglasio je Ivers.

Nasilje u Medisonu je počelo nakon što je policija uhapsila demonstranta koji je došao u restoran preko puta zgrade administracije govoreći kroz megafon i sa palicom na ramenu.

I took this pic- it got me assaulted & beat up. Punched/kicked in the head, neck, ribs. Maybe concussion, socked in left eye is little blurry, sore neck & ribs. 8-10 people attacked me. Innocent people are going to get killed. Capitol locked- stuck in office.Stop violence nowPlz! pic.twitter.com/Zw2hdfYG66