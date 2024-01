Haos u Njemačkoj: Više od 300 uhapšenih, mladić poginuo (VIDEO)

BERLIN - U Berlinu su se u novogodišnjoj noći izbili neredi, baš kao i prošle godine.

Policija je izvijestila o nizu napada na pripadnike hitnih službi, ali i običnih građana, a izgrednici su koristili petarde i rakete za vatromet.

Najmanje 15 policajaca je povrijeđeno u napadima širom grada, a oko 300 izgrednika je uhapšeno zbog kršenja zakona o eksplozivima, piše Bild.

Iako je policija uoči dočeka identifikovala Neukeln, jednu od 12 berlinskih četvrti, kao najveću žarišnu tačku, stvari su ipak ispale drugačije.

Područja ispred Crvene gradske vijećnice kod Aleksanderplaca postalo je mjesto međusobnog sukoba.

Više od 500 ljudi, uglavnom mladih, napadali su jedni druge petardama i raketama, koje su ispaljivali ravno u masu.

Napadnuti su i policajci, a policija je uspjela rastjerati grupu kod Neptunove fontane i krenula provjeravati ko posjeduje vatromet, nakon čega je grupa od 200 ljudi krenula pirotehničkim sredstvima gađati policajce.

Na trgu u Lajpcigu nekoliko je povrijeđeno od petardi. Kako je saopštila policija stradalo je troje djece (6, 9 i 12 godina), a 12-godišnje dijete je prevezeno u bolnicu s povredom oka, a odrasla osoba je bila bez svijesti.

U Solingenu je policija ogradila cijelo stambeno naselje jer su policajci gađani pirotehnikom i kamenjem.

Okupilo se stotinak izgrednika, a vatrogasci su ugasili goruće barikade nakon što je policija osigurala pojedine dijelove ulice.

U Koblencu je 18-godišnji mladić poginuo od eksplozije petarde. Mjere reanimacije koje su odmah pokrenute nisu pomogle, a policija u Koblencu istražuje slučaj, prenosi Avaz.

Chaos in Berlin as groups of young men shoot fireworks vertically on anything that moves Via @RMXnews pic.twitter.com/vVuAx8eebO