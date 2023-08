Haos u Njujorku zbog nagradne igre (VIDEO)

Policija u Njujorku uhapsila je poznatog streamera (osoba koja snima dok igra video igrice) nakon što je njegova navodna podjela PlayStationa i drugih poklona privukla publiku na Union Square na Menhetnu koja je u petak prerasla u haos.

Kai Cenat, koji je poznat kao influenser na YouTube i Twitch platformi, priveden je, saopštila je njujorška policija.

Policija razmišlja o mogućim krivičnim prijavama kao što je podsticanje na nerede, rekao je u večernjim satima Jefri Madrej, šef odjela policije Njujorka, piše The Guardian.

Policajci su morali intervenisati tokom okupljanja nekoliko hiljada ljudi koji su se okupili na Union Squareu navodno zbog Cenata.

Na snimcima iz vazduha napravljenim u petak vidi se gomila koja se penje na vozila, baca stolice i razbija stakla automobila. Saobraćaj je bio blokiran na nekoliko ulica, a veliki broj policajaca pokušavao je da kontroliše okupljanje.

Welcome to New York, look at the chaos and mayhem in Union Square.The police trying and failing to stop the rioters. pic.twitter.com/NkAxJe5htO