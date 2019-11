Haos u Parizu: Zapaljeni automobili, sukobi i hapšenja

PARIZ - Zbog obilježavanja prve godišnjice svog djelovanja Žuti prsluci iz cijele Francuske organizovali su proteste u Parizu.

Nekoliko osoba je uhapšeno, policija je ispalila suzavac kako bi rastjerala demonstrante, a pokušaj da se blokira glavna obilaznica oko grada je spriječen, a u jednom dijelu grada demonstranti su zapalili drvene palete, piše BBC.

Policija je saopštila da su uhapšene 33 osobe, objavila je agencija Rojters. Okupljanje građana zabranjeno je u blizini poznatih turističkih destinacija - poput Ajfelovog tornja, dok je zatvoreno dvadeset stanica pariskog metroa.

Demonstranti su na gradskim ulicama palili kante za smeće, bacali betonske kocke i kaldrmu na policajce i podizajući barikade. Prevrnuta su dva vozila, dok su jedan motocikl i vozilo zapaljeni - na šta je policija odgovorila vodenim topom i suzavcem, piše Glas Amerike.

A fire burns on the streets of Paris on the 1-year anniversary of the Yellow Vest protests #GiletsJaunes pic.twitter.com/g4JF35Fpqf — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 16, 2019

U južnom dijelu grada na Trgu Italije demonstranti koji su skrivali lica upali su i oštetili poslovnicu bankovnog lanca HSBC. Takođe, nekoliko stotina demonstranata spriječeno je u pokušaju da zakrče pariski kružni put u tom gradu.

Deux blessés aux visages dont un journaliste soutenu par les manifestants "Courage" et il lève on va voir si les journalistes de BFM vont s'indigner ou non!!#Acte53 #Giletsjaunes #Paris #France #1An2Colère pic.twitter.com/PM7uo6Fjn2 — Gladiator (@1_jaunes) November 16, 2019

Najava novih protesta

Kako iše Glas Amerike, takozvani protesti žutih prsluka, koji su dobili naziv po jaknama ili prslucima koje su nosili demonstranti, otpočeli su novembra 2018. usljed rasta cijena goriva i porasta troškova života u Francuskoj. Protesti su prerasli u širi pokret protiv ekonomskih reformi koje je pokušao da sprovede francuski predsjednik Emanuel Makron.

Protekom vremena protesti su izgubili na snazi - masovnost mu je sa desetina hiljada građana opala na nekoliko hiljada. Na vrhuncu – gradske ulice okupiralo je i do 300.00 ljudi.

Krajem prošle godine svake nedjelje blokirani su pojedini dijelovi Francuske, razbijali su se u nekoliko manjih grupa, koje su svake subote ponavljale svoje zahtjeve, piše BBC.

Ipak, tri četvrtine Francuza koje je u oktobru anketirala agencija Odok, rekli su da misle da pokret Žutih prsluka još nije nestao.

Prošle nedjelje, na kružnom toku kod Remsa, nekoliko desetina demonstranata u žutim prslucima kuvalo je kobasice. Pitanje koje se konstantno provlačilo u tim razgovorima bilo je: šta dalje?

"Ne znam koliko će trajati", rekla je Stefani Logreko.

"Hoćemo li konačno odustati? Ne znam. Ali, u svakom slučaju, ono što smo do sada uradili je prelijepo. Skupili smo ljude i probudili savjest i srećna sam zbog toga", rekla je ona.

Stefani je planirala da u ove sibote bude u Parizu na godišnjicu protesta. Ali to nije najvažniji datum.

Kao i mnogi, ona se raduje 5. decembru, za kada su željeznički sindikati u Francuskoj zatražili od zaposlenih u bolnicama, nastavnika, bezbjednosnih snaga i studenata da im se pridruže u velikom protestu.

Vlada je strahovala da bi to moglo da se dogodi, a mnogi pripadnici Žutih prsluka rekli su da planiraju da učestvuju.

"Ja sam državni službenik i ovo je prvi put u mom životu da protestujem", objasnila je Stefani, prenosi B92.

"U početku smo se malo odvojili od sindikata, ali mislim da je važno da smo zajedno", kaže.