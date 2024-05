Haos u Rusiji: Voz ispao iz šina, zapalila se cisterna sa gorivom

Skoro 300 metara pruge je oštećeno nakon ispadanja iz šina teretnog voza i požara u ruskom regionu Volgograd do kojeg je došlo usljed intervencije nepoznatih osoba, izjavili su izvori ruskoj novinskoj agenciji TASS.

Isti izvori navode da je kod stanice Kotluban nekoliko vagona teretnog voza ispalo iz šina, ali da nije bilo žrtava u nesreći.

"Nakon ispadanja iz šina, zapalila se cisterna sa gorivom i požar se proširio na vagone sa drvenim materijalom. Iz šina je iskočilo 14 od ukupno 70 vagona teretnog voza, a devet se prevrnulo", istakao je izvor.

9 wagons of a freight train derailed at the Kotluban station in the Volgograd region "as a result of an UAV attack" The drone hit a fuel tank, which caused an explosion and derailment. Traffic is stopped. pic.twitter.com/FvX3ctGIbR