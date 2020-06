Haos u SAD se nastavlja: Automobil pregazio poicajca, objavljen video

Na društvenim mrežama objavljen je snimak iz Njujorka na kom se vidi kako je nasred pešačkog prelaza crni automobilom udario osobu za koju se vjeruje da je policajac.

Na kratkom snimku se vidi kako vozač crnog automobila ubrzava neposredno prije nego što će udariti muškarca koji je ostao nepomično da leži na ulici.

Udarenog muškarca je potom odvezao policijski kombi, prenosi "Sputnjik".

Nije poznato kada je video-snimak zabilježen.

U Njujorku, kao i drugim gradovima širom Amerike, već sedam dana bukte protesti poslije ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda. U najmanje 40 gradova uveden je policijski čas ali su u mnogim mjestima demonstranti, uprkos toj mjeri, izašli na ulice.

U 23 države aktivirani su pripadnici Nacionalne garde, a američki predsjednik Donald Tramp je objavio mobilizaciju vojske da zaustavi nasilje.

Upozoravamo vas da je video uznemirujući.

Cop was just run over in NYC. Horriffic.pic.twitter.com/U8rtDQRMK1