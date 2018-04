Haos u Torontu: Kombijem pokosio pješake, deset mrtvih

TORONTO - Najmanje deset osoba je poginulo, a još 15 je povrijeđeno kada je vozač kombija pokosio pješake u Torontu, potvrdila je policija.

Policija je pronašla i uhapsila vozača.

Stepen povreda nije poznat.

Neimenovani očevidac je za Rojters izjavio da je vidio najmanje dva tijela na mjestu incidenta.

Navodi se i da je lokalna bolnica "Sanibruk" putem Tvitera saopštila da je primila najmanje sedam povrijeđenih.

Istražitelji koji se bave napadom kombijem u kanadskom gradu Torontu razmatraju terorizam kao vjerovatni motiv napadača, javlja Rojters pozivajući se na neimenovani izvor iz bezbjednosnih službi SAD.

Izvor agencije navodi da ne postoji razlog za vjerovanje da je bio slučajan incident s ulijetanjem iznajmljenog kombija firme "Rajder" u masu pješaka.

Prema snimcima koji su se pojavili u kanadskim medijima, vozač kombija je prilikom hapšenja tvrdio da ima pištolj i tražio od policajaca da ga ubiju.

