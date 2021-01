Haos u Vašingtonu: Pristalice Trampa upale u Kongres, kongresmeni evakuisani

VAŠINGTON - Iako je zgrada Kongresa SAD zatvorena za posjetioce od početka izbijanja pandemije korona virusa, u Vašingtonu danas više hiljada pristalica aktuelnog predsjednika Donalda Trampa opkolilo je zdanje, probilo policijski kordon ispred glavnih stepenica na ulasku i ulaze u zgradu parlamenta.

U izvještaju CNN se navodi da se nikada prije nije dogodilo da demonstrantni ulaze u zgradu Kongresa i upozoravaju da je situacija izmakla kontroli i da demonstranti sprečavaju da se normalno odvija procedura potvrđivanja izborne pobjede Džo Bajdena na predsjedničkim izborima.

Obezbjeđenje u zgradi Kongresa moralo je da uperi vatreno oružje u demonstrante koji su došli pred vrata sale američkog Senata i pokušali da uđu.

Nešto kasnije oni su uspjeli da se probiju u salu Senata.

Obezbjeđenje je prethodno kongresmenima podijelilo gas maske i oni su evakuisani iz zgrade Kongresa.

Među njima su bili i aktuelni potpredsjenik Majk Pens i novoizabrana potpredsjednica Kamala Haris, prenosi CNN.

Gradonačelnik Vašingtona naredio je uvođenje policijskog časa od 18 sati zbog nasilnog upada Trampovih pristalica u zgradu Kongresa.

JUST IN - Protesters are fighting with Secret Service and Capitol Police within the U.S. capitol. pic.twitter.com/WR73i8aHsP

Tramp je pozvao Nacionalnu gardu da interveniše na Kapitol hilu.

Policija raspoređuje dodatne snage i nastoji da situaciju vrati pod kontrolu.

Došlo je pucnjave u zgradi Kongresa u Vašingtonu, javljaju novinari na mjestu događaja.

"Čuo sam policajca koji je rekao 'Ispaljeni su hici'", napisao je na Twitteru novinar Huffpost-a Met Fuler koji se nalazi u zgradi.

CNN izvještava da se predsjednik Tramp oglasio na svom Twitter nalogu jedan sat od eskalacije protesta svojih pristalica i upada u Kongres.

"Molim vas, podržite policiju i službe bezbjednosti. Oni su istinski na strani naše zemlje. Ostanite mirni", poručio je aktuelni američki predsjednik.

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ